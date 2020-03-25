Fitch'ten ABD bankalarına virüs uyarısı
Fitch, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek koronavirüs salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
25.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:25
Fitch , ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek koronavirüs salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fitch, Ekonomi