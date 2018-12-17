Fitch'ten İngiltere'ye Brexit Tehditi: Kredi Notun Düşer

Fitch Ratings, anlaşmadan olmadan gerçekleşecek bir Brexit'te İngiltere'nin kredi notunun düşmesinin neredeyse kesin olduğu uyarısında bulundu. Fitch analisti James McCormack yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan, geçiş dönemi olmadan geri çekilmesi halinde bunun ekonomiyi bir resesyona sürüklemesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE EKONOMİSİ DARALABİLİR

Anlaşmasız Brexit'in yaratacağı kargaşanın çabuk çözülmesi halinde yaşanacak resesyonun ılımlı olacağını tahmin ettiklerini belirten McCormack, ancak daha kötümser olunduğunda İngiltere ekonomisinin 2019'da yüzde 0,6 daralabileceğini vurguladı.

BREXİT REFERANDUMU SONRASI NOTU DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Fitch, 2016 Brexit referandumu sonrasında İngiltere'nin kredi notunu AA+'dan AA seviyesine indirmiş ve görünümü 'negatif' olarak korumuştu.