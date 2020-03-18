Fitch'ten koronavirüs uyarısı: Covid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi. Fitch, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurguladı
18.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:42
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ve buna bağlı uygulanan politikaların ekonomik etkilerinin, bu yıl ortalamadan daha fazla kredi notu aksiyonu alınmasına neden olabileceği ifade edildi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ve buna bağlı uygulanan politikaların ekonomik etkilerinin, bu yıl ortalamadan daha fazla kredi notu aksiyonu alınmasına neden olabileceği ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Fitch, Dünya
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