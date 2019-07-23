Fıtıkta uzman cerrahlar İzmir'de buluşacak

Fıtık Derneği ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "7. Ulusal Fıtık Kongresi", 3 - 6 Ekim tarihlerinde İzmir
'de gerçekleştirilecek.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, 7'ncisi düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten uzman cerrahları bir araya getirecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhtar Sinan Ersin, başkanlığını yapacağı kongrede, "fıtık cerrahisinde güncel yaklaşımlar" ana temasıyla panel ve konferansların gerçekleştirileceğini kaydetti.
Genç cerrahların deneyimlerini arttıracak bir kongre içeriği hazırladıklarını aktaran Ersin, "Genç meslektaşlarımızın bilgi düzeylerini arttırmak ve yüksek motivasyonla kongrede yer almalarını teşvik etmek üzere ilk defa kadavra kursu programını başlatacağız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyathanelerinden kongre merkezine aktarılacak olan ameliyatlar sayesinde yetkin fıtık cerrahlarının yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini canlı olarak izleme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Ersin, Fıtık Derneği iş birliğinde organize edilen kongrenin 3 - 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini vurguladı.