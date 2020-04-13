Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor

İnstagram'da çektiği fitness videoları ile kısa sürede fenomen olan Amanda Elise Lee, her paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmayı başarıyor. Amanda Lee'nin Instagram 'da 12.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü modelin spor yaparken çektiği görüntüler Instargram'da beğeni yağmuruna tutuluyor. Paylaşımlarıyla Instagram'ı sallayan model, kendi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılara ücret karşılığında fitness programları satıyor.

İşte Amanda'nın birbirinden cesur paylaşımları: