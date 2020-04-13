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Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor

Instagram'da 12.1 milyon takipçisi bulunan fitness modeli Amande Lee, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü modelin her fotoğrafı yüz binlerce beğeni alıyor.

13.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:17

İnstagram'da çektiği fitness videoları ile kısa sürede fenomen olan Amanda Elise Lee, her paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmayı başarıyor. Amanda Lee'nin Instagram 'da 12.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü modelin spor yaparken çektiği görüntüler Instargram'da beğeni yağmuruna tutuluyor. Paylaşımlarıyla Instagram'ı sallayan model, kendi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılara ücret karşılığında fitness programları satıyor.

İşte Amanda'nın birbirinden cesur paylaşımları:

Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Etiketler: Instagram, Spor
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Yorumlar (2)
ECE ELİF AYDIN:Hayırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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ROKKO:Alman ineği gibi
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