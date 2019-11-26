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Fitoterapi ile sağlıklı zayıflama mümkün

Uzmanlar, fitoterapi olarak adlandırılan bitkilerle tedavi yönteminin, kadın hastalıkları, gastroentoloji ve göz hastalıkları tedavisi gibi birçok alanda kullanılabildiğini belirtiyor.

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38Fitoterapi ile sağlıklı zayıflama mümkün

Fitoterapinin özellikle önleyici tedavi konusunda oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirten uzmanlar, bu tedavi desteğinin sadece alanında uzman kişilerden alınması durumunda sonuçların başarıya ulaşacağını söylüyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Güzin Oğuz, kimyasal moleküllerin istenmeyen etkileri ortaya çıktıkça günümüzde artık daha çok hastalığın tedavisinde kullanılan Fitoterapi'nin önemine dikkat çekti.

SAĞLIKSIZ DİYETLER YERİNE FİTOTERAPİ

Bitkilerin hastalıkları ve yaraları iyileştirmesinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı etkilere sahip olduğunu kaydeden Dahiliye Uzmanı Güzin Oğuz, "Metabolizmanın doğru çalışmasında yeterli egzersiz ve yeterli uykunun yanı sıra diyet de önemli bir rol oynar. Mineral ve vitamin eksiklikleri, vücudun asitlenmesi veya hormonal değişiklikler metabolizmayı etkileyip obeziteye neden olabiliyor. Kilo vermek isteyenler, fitoterapi desteği alarak bu noktada başarıya ulaşabilirler. Fitoterapi eşliğinde bazı bitkilerle sağlıksız diyet ürünleri olmadan metabolizma uyarılabilir ve vücut sağlığına zarar vermeden kilo verme sağlanabilir" dedi.

FİTOTERAPİ UZMANLARI TARAFINDAN UYGULANMALI

Oğuz sözlerine şöyle devam etti: "Ancak fitoterapideki önemli nokta bu tedavinin mutlaka alanında uzmanlarla uygulanması. Kilo verme planı fitoterapi uzmanının kişiye göre hazırlayacağı bir plan olduğundan zayıflamak isteyenlerin mutlaka bu alanda uzman bir kişi ile görüşmeleri ve programlarını ona göre oluşturmaları sonuçların başarısı için gerekli bir durumdur."

KANSER TEDAVİSİNDE BAŞARIYLA UYGULANABİLİYOR

Fitoterapi tedavisi uygulamalarında esas olanın hastanın durumu olduğunu ve profesyonel muayene sonrasında hastanın ihtiyacı olan bitkisel ilaç olanaklarının belirlendiğini belirten Dahiliye Uzmanı Güzin Oğuz, fitoterapinin uygulandığı bazı alanları şöyle sıraladı;

Göz hastalıklarında fitoterapi,

Gastroenterolojide fitoterapi,

Kadın hastalıklarında fitoterapi,

Endokrinoloji ve metobolik hastalıklarda fitoterapi,

Cilt hastalıklarında fitoterapi,

Nörodejeneratif hastalıklarda fitoterapi,

Onkolojide fitoterapi,

İmmünomodülatör etkili fitoterapötikler


Kilo Vermek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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