Bitkisel ilaç kullanımı dünyada eskilerden beri kullanılan bir yöntemdir. Fitoterapi de bunlardan bir tanesidir. Fitoterapi sadece bitkisel ilaçlarla uygulanan bir sistemdir. Fitoterapi yöntemi Almanya 'daki tıp doktorları ve tıbbi bitki uzmanları tarafından ve Avrupa Yeni Zelanda ve Avustralya 'nın birçok yerinde uygulanmaktadır. Fitoterapi hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz ve fitoterapi nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız işte cevapları…Fitoterapi nedir?Fitoterapide bitki ilaçları, hastayla yapılan profesyonel bir konsültasyona göre seçilir. Fitoterapi, vücudun normal işlevlerini uyarmak veya güçlendirmek için seçilirler ve böylece vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olurlar.Fitoterapi, her müşteriye bütünsel bir tanı koymada benzersiz bir yöntem olarak yaklaşır. Reçete edilen bitkisel ilaçlar, hastanın özel ihtiyaçları için seçilen bitkilerin bir kombinasyonu olabilir. Otlar, çay, tentür, kapsül, tablet ve topikal kullanım için bir losyon/ krem şeklinde reçete edilebilir.Fitoterapi tedavisi ne kadar sürer?Bu tamamen kişiye ve koşullarına bağlı olacaktır. Hastanın fitoterapi ile uyumu da çok önemlidir.Soğuk algınlığı veya grip gibi akut durumlar veya kronik durumlar için 4-6 hafta içinde semptomlarda düzelme görülmesi günler geçtikçe not edilmelidir. Kronik problemler özellikle bitkisel ilaçlar ile tedavi için çok uygundur. Otoimmün, bazı cilt hastalıkları gibi bazı kronik rahatsızlıkların daha uzun süreli tedaviye ihtiyacı olabilir.Fitoterapi güvenli midir?Fitoterapi, tam donanımlı bir tıbbi bitki uzmanı tarafından reçete edildiğinde çok güvenli ve etkilidir. Ancak internette satılan ve önerilen bitki kürlerine her zaman güvenilmemelidir. Fitoterapi yöntemi uzman yardımı olmadan yapılmamalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi yan etkilere neden olabilir.Fitoterapi çocuklar için uygun mu?Fitoterapinin bebekler ve çocuk hastalıkları ve genel sağlık için çok uygun, güvenli ve etkili olduğu bulunmuştur. Otlar, semptomları hafifletebilir ve bağışıklık sisteminin olgunlaşması gibi gelişimsel değişiklikleri kolaylaştırabilir. Böylece, bir çocuğun uzun vadeli sağlığına fayda sağlayabilirler. Ayrıca gelişmekte olan vücut sistemlerini destekleyen hafif bir ilaç şeklidir.Fitoterapi hangi hastalıklara karşı kullanılmalıdır?Migren ve baş ağrılarıAşırı kilolu olma veya kilo verememeKadın hastalıklarıMide ve bağırsak hastalıklarıTroit bezi hastalıklarıKemoterapi sonrası tedaviŞeker hastalığıBöbrek ve idrar yolları hastalıklarıDepresyon, Panik atakları, sinir hastalıklarıUykusuzluk, değişik kriz dönemi problemleriAlerji, Cilt hastalıklarıSolunum yolları hastalıkları, AstımRomatizma, OsteoporozFitoterapi yönteminde bitki çayları nasıl hazırlanmalı?Bitki çaylarının hazırlanması Japonya ve Çin gibi Uzak Doğu toplumlarında kutsal bir seramoni olarak uygulanmaktadır. Çay hazırlanacak bitkinin kalitesinin seçiminden ısıtılan suyun sıcaklığına; kullanılan demliğin ve fincanların görselliğinden kalitesine ve çay hazırlayan kişinin kıyafetinden misafirlerin çayı içme şekillerine kadar her tür ayrıntı ince ince belirlenmiş ve uygulanmaktadır.Suyun kalitesi önemli mi?Fitoterapi yönteminde çayı demlediğinizsuyun kalitesi oldukça önemlidir. Bitki çaylarını hazırlarken içme suyu(klorsuz) su kullanılması önerilir.