FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Slovenya
'nın ev sahipliğinde Ljubljana
kentinde 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Challenge Kupası'nda mücadele edecek A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu.
Filenin Efeleri, FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda; Şili
ve Slovenya ile eşleşti. Milli Takım, 4 Temmuz Perşembe günü TSİ ile 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Milliler, 5 Temmuz Cuma günü ise aynı saatte Slovenya maçına çıkacak. A Erkek Voleybol Milli Takımı, turnuvadaki tüm karşılaşmalarını Ljubljana kentinde bulunan 12 bin 480 seyirci kapasiteli Stozice Arena'da oynayacak.
Kupanın diğer grubunda ise Mısır
, Küba
ve Belarus
mücadele edecek. Yarı final maçları 6 Temmuz Cumartesi oynanacak organizasyonun final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.
İLK 2 SIRADAKİLER YARI FİNALE
Grup maçlarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise 3 ve 4'üncülük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
- İstanbul