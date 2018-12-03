Fıvb Plaj Voleybolu Dünya Turu

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı Ljubljana
etabında Selçuk
Şekerci-Sefa Urlu ikilisi, gümüş madalya elde etti. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya
'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen organizasyonda Türk sporcular Selçuk ile Sefa, finalde Belarus
'tan Aliaksandr Dziadkou-Pavel Piatrushka ikilisiyle karşılaştı.
33 dakika süren müsabakayı 19-21 ve 16-21'lik set sonuçlarıyla 2-0 kaybeden Selçuk-Sefa ikilisi, Ljubljana etabını ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Slovenya,Selçuk,Ljubljana
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:52