Five Feet Apart Filmi

Stella Grant, 17 yaşında olan bir genç kızdır. Bilgisayarına bağlı bir hayat süren Stella, yaşıtları gibi gezip dolaşmak yerine zamanını çoğunu hastanede geçirmek zorundadır. Kistik fibrozis hastası olan genç kız hayatını rutinler, sınırlamalar ve kendi kendini kontrol etmekle geçirir. Fakat genç kızın hayatı oldukça etkileyici bir genç olan Will Newman ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerinden etkilenmeye başlayan gençlerin önünde büyük bir engel vardır. Will de Stella gibi hastadır ve hastalıkları nedeniyle hayatlarına konulan sınırlamalar aralarına mesafe koymalarını gerektirir. Ancak onlar birlikte vakit geçirmeye devam ettikçe sınırlamaların dışına çıkmaya başlarlar. Will’in süregelen tedavisine karşı koymaya başladığı direnç onların ilişkini de derinden etkiler. Stella, yavaş yavaş Will’i son nefesini verene kadar yaşamak için ikna etmeye çalışır. Her an ölüm tehlikesi altında olsalar da henüz zamanları varken Will ile birlikte istedikleri gibi yaşamaya çalışan Stella, sevdiği insanı kurtarmayı başarabilecek midir?Justin BaldoniMikki Daughtry, Tobias IaconisHaley Lu Richardson, Cole Sprouse, Claire Forlani , Parminder Nagra, Moises Arias , Emily Baldoni , Ivy Dubreuil, Gary Weeks , Phillip Mullings Jr., Sue- Lynn Ansari, Kimberly Hebert Gregory, Ariana Guerra, Cynthia Evans, Jim Gleason , Armando Leduc, Todd Terry, Cecilia Leal, Trina LaFargue, Sophia Bernard, Demi Castro, Rebecca Chulew, Brett Austin Johnson, Toney Chapman Steele, Evangeline Hill , Ken Knight , Kaleb Williams Christopher Morris , Keianna Nutley, Michael McQuillanDramaFive Feet ApartCBS Films2019ABDİngilizceUIP Türkiye03.05.2019