Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.
14.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:47
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.
AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz" dedi. - AYDIN
AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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