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Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi.

03.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlenmişti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 201720182019201120122013201420152016 201720182019
Ocak0,410,561,651,981,11,822,461,021,062,360,38-0,183,320,330,553,980,990,45
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,810,730,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,09
Mart0,420,410,661,131,19-0,041,020,991,031,220,360,810,741,050,401,041,541,58
Nisan0,871,520,421,341,630,781,311,871,690,610,08-0,510,091,430,52 0,762,602,98
Mayıs2,42-0,210,150,400,560,580,451,620,950,150,531-0,521,111,480,523,792,67
Haziran-1,43-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,030,01-1,491,460,060,250,410,073,030,09
Temmuz-0,41-0,230,310,450,091,160,150,551,36-0,03-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,99
Ağustos0,730,56-0,10,090,4-0,290,522,300,861,760,260,040,420,980,080,856,60-0,59
Eylül0,751,030,770,140,890,180,656,300,991,551,030,880,851,530,290,2410,880,13
Ekim3,271,961,81,91,551,44 2,082,6721,60,170,690,92-0,20,841,710,910,17
Kasım1,730,380,010,180,670,521,49-1,440,380,651,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,640,69-0,401-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,22
Yıllık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 201720182019201120122013201420152016 201720182019
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,2210,3520,3510,811,131,8810,723,285,9413,6912,1432,93
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,1310,2619,6710,879,151,8412,43,14,4715,3613,7129,59
Mart3,9910,437,298,397,617,4611,2910,2319,7110,088,222,312,313,413,8016,0914,2829,64
Nisan4,2611,146,139,387,916,57 11,8710,8519,508,217,651,712,984,82,87 16,3716,3730,12
Mayıs7,178,286,519,668,096,5811,7212,1518,719,638,062,1711,286,523,2515,2620,1628,71
Haziran6,248,878,39,167,27,6410,9015,39 15,7210,196,445,239,756,733,4114,8723,71 25,04
Temmuz6,319,078,889,326,818,799,7915,8516,6510,346,136,619,465,623,9615,452521,66
Ağustos6,658,888,179,547,148,0510,6817,9015,01114,566,389,886,213,0316,3432,1313,45
Eylül6,159,197,888,867,957,2811,224,529,2612,154,036,239,846,921,7816,2846,152,45
Ekim7,667,87,718,967,587,1611,9025,248,5512,582,576,7710,15,742,8417,2845,011,7
Kasım9,486,377,329,158,1712,9821,6210,5613,673,65,678,365,256,41 17,3038,544,26
Aralık10,456,167,48,178,818,5311,92 20,3013,332,456,976,365,719,94 15,47 33,64
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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