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Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi.

03.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,57, Yİ-ÜFE yüzde 0,87 artış gösterdi.
TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,50 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,53, yıllık enflasyonun yüzde 11,81 olacağını öngörmüştü.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 2017201820192020201120122013201420152016 2017201820192020
Ocak0,410,561,651,981,11,822,461,021,061,352,360,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,810,730,160,351,72-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48
Mart0,420,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,220,360,810,741,050,401,041,541,580,87
Nisan0,871,520,421,341,630,781,311,871,690,610,08-0,510,091,430,52 0,762,602,98
Mayıs2,42-0,210,150,400,560,580,451,620,950,150,531-0,521,111,480,523,792,67
Haziran-1,43-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,030,01-1,491,460,060,250,410,073,030,09
Temmuz-0,41-0,230,310,450,091,160,150,551,36-0,03-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,99
Ağustos0,730,56-0,10,090,4-0,290,522,300,861,760,260,040,420,980,080,856,60-0,59
Eylül0,751,030,770,140,890,180,656,300,991,551,030,880,851,530,290,2410,880,13
Ekim3,271,961,81,91,551,44 2,082,6721,60,170,690,92-0,20,841,710,910,17
Kasım1,730,380,010,180,670,521,49-1,440,380,651,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,69
Yıllık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 2017201820192020201120122013201420152016 2017201820192020
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,2210,3520,3512,1510,811,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,1310,2619,6712,3710,879,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26
Mart3,9910,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8610,088,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50
Nisan4,2611,146,139,387,916,57 11,8710,8519,508,217,651,712,984,82,87 16,3716,3730,12
Mayıs7,178,286,519,668,096,5811,7212,1518,719,638,062,1711,286,523,2515,2620,1628,71
Haziran6,248,878,39,167,27,6410,9015,39 15,7210,196,445,239,756,733,4114,8723,71 25,04
Temmuz6,319,078,889,326,818,799,7915,8516,6510,346,136,619,465,623,9615,452521,66
Ağustos6,658,888,179,547,148,0510,6817,9015,01114,566,389,886,213,0316,3432,1313,45
Eylül6,159,197,888,867,957,2811,224,529,2612,154,036,239,846,921,7816,2846,152,45
Ekim7,667,87,718,967,587,1611,9025,248,5512,582,576,7710,15,742,8417,2845,011,7
Kasım9,486,377,329,158,1712,9821,6210,5613,673,65,678,365,256,41 17,3038,544,26
Aralık10,456,167,48,178,818,5311,92 20,3011,84 13,332,456,976,365,719,94 15,47 33,647,36

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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