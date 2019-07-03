Fiyat artışları (2)

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -1,65 19,20 Alkollü içecekler ve tütün 0,04 19,24 Giyim ve ayakkabı -1,57 4,33 Konut 0,26 13,80 Ev eşyası 0,57 22,51 Sağlık 0,57 19,05 Ulaştırma 0,47 10 Haberleşme 0,38 5,3 Eğlence ve kültür -0,04 17,48 Eğitim 1,5 13,87 Lokanta ve oteller 2,65 20,84 Çeşitli mal ve hizmetler 1,86 26,88

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,89 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,19 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) 0,74 16,91 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 1,19 16,28 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) 0,92 14,86 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) 0,87 15,65 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 0,03 15,57 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 0,05 16,39 (Sürecek)



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,65 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış kaydedildi.Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.Yıllık değişimlerTÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 22,51 ile ev eşyası, yüzde 20,84 ile lokanta ve oteller ve yüzde 19,24 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: