Fiyat artışları (2)

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -1,11 18,21 Alkollü içecekler ve tütün 0,75 19,23 Giyim ve ayakkabı -3,20 4,18 Konut 3,10 16,05 Ev eşyası 4,24 25,41 Sağlık 0,25 17,93 Ulaştırma 4,46 13,67 Haberleşme 0,83 6,29 Eğlence ve kültür 1,60 17,47 Eğitim 0,90 13,68 Lokanta ve oteller 1,42 19,85 Çeşitli mal ve hizmetler 0,63 26,93

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,17 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) 2,17 18,23 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 2,04 17,53 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) 2,10 16,20 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) 2,16 17,13 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 1,39 16,54 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 1,01 16,94 (Sürecek)



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,46 ile ulaştırmada görüldü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırmada görülürken, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,1, eğlence ve kültürde yüzde 1,6 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış kaydedildi.Temmuzda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 3,2 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.Yıllık değişimlerTÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 25,41 ile ev eşyası, yüzde 19,85 ile lokanta ve oteller, yüzde 19,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 106'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: