Fiyat artışları (2)

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -0,60 9,52 Alkollü içecekler ve tütün 1,79 43,86 Giyim ve ayakkabı 2,13 2,85 Konut 2,15 10,34 Ev eşyası 0,77 8,66 Sağlık 0,51 15,41 Ulaştırma 1,61 -0,66 Haberleşme -0,07 2,37 Eğlence ve kültür -0,53 7,36 Eğitim 0,81 14 Lokanta ve oteller 1,54 14,87 Çeşitli mal ve hizmetler 2,09 14,98

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,33 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) 1,03 10,43 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 0,99 8,90 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) 1,06 7,54 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) 1,33 8,32 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 0,95 7,73 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 0,44 6,93 (Sürecek)



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gösterdi.Ana harcama grupları itibarıyla eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 artış kaydedildi.Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0,53, haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.Yıllık değişimlerTÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,41 ile sağlık, yüzde 14,98 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,87 ile lokanta ve oteller, yüzde 14 ile eğitim izledi.Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 42'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292'sinin ortalama fiyatlarında artış, 84'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: