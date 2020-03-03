Fiyat artışları (2)

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

1,44

12,26

İmalat

0,66

8,52

Elektrik, gaz

-2,38

19,24

Su temini

-0,07

5,27



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) şubat ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,26, imalatta yüzde 8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,18 artış gösterdi.Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,26, imalatta yüzde 8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,44, imalatta yüzde 0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,38, su temininde yüzde 0,07 azalış görüldü.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, sermaye malında yüzde 0,93 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış görüldü.Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür ve linyit izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevheri yüzde 19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık en yüksek azalış yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı takip etti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Sektörler ve alt sektörler itibarıyla şubatta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:(Sürecek)