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Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti.

03.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:32
Fiyat artışları (2)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış görülürken, imalatta yüzde 0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99, su temininde yüzde 0,43 artış kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 7,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,25, enerjide yüzde 1,53, sermaye malında yüzde 9,99 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 2,03, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,76, sermaye malında ise yüzde 2,01 artış gerçekleşirken, enerjide 6,82 azalış görüldü.
Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 25,7 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,5 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 46,19, metal cevherleri yüzde 20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış, yüzde 22,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gözlenirken, bunu, yüzde 14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,74 ile tütün ürünleri takip etti. Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 7,71, ana metaller yüzde 3,39, diğer mamul eşyalar yüzde 2,9 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla martta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı-0,3210,9
İmalat0,917,79
Elektrik, gaz0,99 18,08
Su temini0,43 5,51
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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