Fiyat artışları (3)

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

-0,86

7,83

İmalat

-0,05

1,41

Elektrik, gaz

3,02

14,5

Su temini

0,23

-6,59



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 düştü, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,02 ve su temini sektöründe yüzde 0,23 artış görüldü.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,44 yükseldi.Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 düşüş olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,02 ve su temini sektöründe yüzde 0,23 artış gerçekleşti.Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 5,46 ile tütün ürünleri, yüzde 4,12 ile kok ve rafine petrol ürünleri, 3,08 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) görüldü. Buna karşılık söz konusu dönemde ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,53, diğer ulaşım araçları yüzde 3,79, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,6 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.Ana sanayi gruplarında eylülde aylık en fazla artış yüzde 2,7 ile enerjide gerçekleşti.Sektörler ve alt sektörler itibarıyla eylülde Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:(Sürecek)