Fiyat artışlarına denetimli önlem
Fiyat artışlarına denetimli önlem Karabük'te, zabıta ekipleri tarafından korona virüs bahanesiyle fiyat artışına karşı marketler, medikal ve eczanelerde denetimler başlatıldı.
13.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Fiyat artışlarına denetimli önlem
KARABÜK - Karabük 'te, zabıta ekipleri tarafından korona virüs bahanesiyle fiyat artışına karşı marketler, medikal ve eczanelerde denetimler başlatıldı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayınlan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen, eldiven ve maske fiyatlarında yaşanan haksız fiyat artışına karşı Karabük Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Zabıta ekiplerin özellikle eczanelerde maske ve dezenfeksiyon malzemelerinin olmadığını tespit ederken, eczaneler ise ellerindeki ürünlerin tamamen bittiğini ve depolarda dahi maske ve hijyen malzemelerinin bulunmadığını belirttiler.Zabıta ekipleri, il merkezindeki market, medikal ve eczanelerde; hijyen, eldiven ve maske denetimlerinde bulundu. Fiyatları inceleyen zabıta ekipleri, fiyat artışı yaşanıp yaşanmadığını kontrol etti.Medikal malzemeleri satan Fahrettin Sivri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin olmadığını, fiyat artışlarının da yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.Tırlarla gelen ürünlerin yerli piyasaya kalmadığını ifade eden Sivri, "Yerli piyasada fiyat yüksek. Gelse belediye ve zabıtayla uğraşacağız. Fiyatlar yüksek, 'Neden yükseltiniz?' gibi. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteriyle karşı karşıya geleceğiz, zaten satamıyoruz ürün yok. Yurt dışı, 150 liradan tırlarla alıyor" dedi.
KARABÜK - Karabük 'te, zabıta ekipleri tarafından korona virüs bahanesiyle fiyat artışına karşı marketler, medikal ve eczanelerde denetimler başlatıldı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayınlan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen, eldiven ve maske fiyatlarında yaşanan haksız fiyat artışına karşı Karabük Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Zabıta ekiplerin özellikle eczanelerde maske ve dezenfeksiyon malzemelerinin olmadığını tespit ederken, eczaneler ise ellerindeki ürünlerin tamamen bittiğini ve depolarda dahi maske ve hijyen malzemelerinin bulunmadığını belirttiler.Zabıta ekipleri, il merkezindeki market, medikal ve eczanelerde; hijyen, eldiven ve maske denetimlerinde bulundu. Fiyatları inceleyen zabıta ekipleri, fiyat artışı yaşanıp yaşanmadığını kontrol etti.Medikal malzemeleri satan Fahrettin Sivri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin olmadığını, fiyat artışlarının da yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.Tırlarla gelen ürünlerin yerli piyasaya kalmadığını ifade eden Sivri, "Yerli piyasada fiyat yüksek. Gelse belediye ve zabıtayla uğraşacağız. Fiyatlar yüksek, 'Neden yükseltiniz?' gibi. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteriyle karşı karşıya geleceğiz, zaten satamıyoruz ürün yok. Yurt dışı, 150 liradan tırlarla alıyor" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fiyat artışlarına denetimli önlem
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Zabıta, Wuhan, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı