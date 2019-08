"Fiyat dalgalanmalarının önüne seracılıkla geçebiliriz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, seracılığı önemsediklerini belirterek, "Çünkü Türkiye 'deki bu fiyatlardaki dalgalanmaların, ürünlerdeki mevsimsel dalgalanmaların önüne sera sayesinde geçebiliriz." dedi.Metin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kırsal Kalkınma 13. Etap Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarım sektöründe yaşanan yatırım iştahının kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayan Metin, şöyle konuştu:"Ülkemizin dünyada ve Avrupa'da önde gelen bir tarım hasılası var. Bu anlamda önemli bir tarım ülkesiyiz. Kendine yeten bir ülkeyiz. Ama dünyanın nüfusu hızla artıyor ve artan bu nüfus hızında gıdaya ihtiyaç çok daha fazla olacak. Bu nedenle bu gıda açığı anlamında da tarım sektörü çok daha öne çıkıyor. Her geçen gün önemi daha da artıyor. Toplumun algısı, farkındalığı da bu anlamda daha üst seviyeye çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal hasılamızı çok daha yukarılara taşıyacak verimini sağlayacak uygulamaları ve destekleri tek tek hayata geçireceğiz."-"Hayvan sayısı bakımından Avrupa'da 2'nciyiz"Metin, Türkiye'nin hayvan varlığı bakımından Avrupa'da ikinci sırada olduğunun altını çizdi.Hayvan yemi noktasında alternatif ürünlerin önemine değinen Metin, şöyle devam etti:"Avrupa'da hayvan varlığında ikinci sıradayız. Küçükbaş da birinci sıradayız, büyükbaşta ikinci sıradayız. Bizdeki et tüketimi çok yüksek olduğu için haliyle bu üretimi destekleyecek hayvansal üretim artıyor. Beyaz et ve kanatlı da aynı şekilde. Bunların hepsinin yeme ihtiyacı var. Klasik halk deyimi ile hayvana bakarsan o da sana bakar. Dolayısıyla yem ihtiyacı hep artıyor. Artınca da bu yemin hammaddesi belli üretim kapasiten de belli yetmiyor. O nedenle mısır gibi alternatif ürünleri de devreye soktuğunuzda ülke açısından da çok ciddi bir cari açığı kapatmış olacağız. Hem bu sayede de zaten kendine yeten çok nadir ülkelerden biri olan Türkiye'nin ileri dönük stratejik planlamasında da çok önemli yer tutacak."-Kırsal kalkınma desteklemeleriKırsal kalkınma projelerinin 2,5 milyona kadar desteklendiğini ifade eden Metin, "Yani sizin 5 milyonluk bir yatırımınız varsa biz bunun yarısını destekliyoruz. Bu ciddi ve büyük yatırımların da önünü açan bir rakam." dedi."Büyük projelerin desteklendiği" yönündeki algının da doğru olmadığını vurgulayan Metin, şunları kaydetti:"Ama şöyle bir yanlış algı var. 'Bunlar sadece büyük projeler şeklinde olacak' diye bir şey yok. Yani 100 bin liralık proje getiren arkadaşımızın da 50 bin liralık hibe desteği verecek sistemimiz var. Ben rakamlara ve projelere baktım. Bu çok tabana yayılmamış. Yararlanmanın az olduğunu gördüm. Bizim çeşitliliği artırmamız lazım. Bu yatırımlarımız, bizim büyükbaş, küçükbaş ve kaz, hindi gibi, seracılık, aynı şekilde bütün tarım aletleri, mandıra, tarım ürününün katma değerini artıracak makine, tesis gibi yatırımlara olacak. Bunun önü açık. Tarımsal yatırımların önü açık."Metin, tarımsal üretimin artması ve ürünlerin tarla ve pazardaki fiyat farkının düşmesi adına da birtakım çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Seracılığı önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'deki bu fiyatlardaki dalgalanmaların, ürünlerdeki mevsimsel dalgalanmaların önüne sera sayesinde geçebiliriz. Şu anda tarım kredi kooperatiflerine kurdurduğumuz Sera A.Ş. vasıtası ile inşallah domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerde bu açığı kapatacağız. Ama diğer ürünlerle ilgili de inşallah bu iç geçit diye tabir ettiğimiz Bolu'nun da içinde bulunduğu bazı iller var. Bu illerde de inşallah jeotermal yeni yenilenebilir enerjiden üretilen seraları daha da önceleyeceğiz. Onlara daha fazla destek vereceğiz. Çok ciddi destekler vereceğiz."Yatırımcılara sera konusuna daha fazla eğilmeleri ve bu alanı daha fazla araştırarak yatırım yapmaları çağrısında bulunan Metin, "Yine küçük yatırımcılarımıza da bir takım desteklerimiz olacak. Köylerimizde küçük seralarla bir aile işletmesi kurulabilir." dedi.Metin, daha sonra Gölköy Barajı Yumrukaya Regülatörü DSİ Makinalı çalışma alanına geçerek burada incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.