Fiyatı Düşürülen Tuvalet Kağıdında Akılalmaz Kurnazlık: Rulosunu Genişletip Kağıdını Azalttılar

Ağustos'ta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, üretici ve satıcılar da yaz başından beri birçok ürüne yüzde 60'a varan oranlarda zam yapmıştı. Fiyatlar düşüşe geçti ama bu kez tuvalet kağıdının içindeki rulo genişledi ve kağıt azaldı.

GRAMAJ OYUNU VE GİZLİ ZAM

Bazı uyanık satıcılar, o dönemde ürünlere direkt zam yapmak yerine gramajını düşürmüş, yani gramaj oyunuyla gizli zam uygulamıştı. Ticaret Bakanlığı hemen devreye girerek dövizdeki oynaklığı fırsat bilen üreticileri takibe almıştı.

60 TL'YE KADAR ÇIKMIŞTI

En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı Eylül'de 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Bakanlığın denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar düştü, ama bu kez tuvalet kağıdının içindeki rulo genişledi. Rulonun iç çapı genişletilip daha az kağıt sarılarak tüketicinin bu kurnazlığı fark etmesi engellendi.

VATANDAŞ İSYANDA

Bu durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi:

"Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocukların eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor."