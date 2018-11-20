Fiyatı İki Katına Çıkan Soğanın Stoklandığı Depolar Bulundu

Maliye ekipleri bir süredir fiyatı hızla artan soğan ile ilgili harekete geçti. Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Ankara Polatlı'daki depoları inceleyen ekipler, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin "fiyat daha da yükselecek" diye beklediğini saptadı.

DEPOLARIN KİLİTLİ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Ekiplerin raporunda şöyle denildi: "24 adet depoda inceleme yapıldı. İnceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğan bulunduğu tespit edildi. 24 depodan sadece üç adedinde satışın yapıldığı, diğer depoların kilitli olduğu gözlemlendi."

ÜRETİCİDEN ÇIKIŞI 2 LİRA

Soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 lira aralığında, tüccar satış fiyatının ise 3 lira civarında olduğu belirtilen raporda, "Satış yapılan işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiği görüldü" denildi.

200 BİN TON STOK

Gözlemlerin yanı sıra ekiplerin ilçede yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda şu ifadeler kullanıldı: "Görüşmelerde soğan üretiminde hastalık yaşandığı ve tarladan çıkan soğanın yüzde 20-30'unun kayba uğradığı belirtildi. Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu belirtildi."

ARTMASINI BEKLİYORLAR

Çiftçi ve tüccarın fiyat artış beklentisi nedeniyle satış yapmadığı kaydedilen raporda şu bilgiler verildi: "Özellikle Adana'da hasat mart sonu ya da nisan başı başlayacağından, o güne kadarki beklenti fiyatların daha da artacağı yönünde olduğundan satış konusunda çekimser davranıldığı görüldü. Bir diğer tehlike ise hastalık nedeniyle soğanın depolardaki zayi oranın artması." Ekiplerin benzer bir incelemeyi Çorum bölgesinde de yapmayı planladığı öğrenildi.

"BU ARTIŞ NORMAL DEĞİL"

Soğan rekoltesinin geçen yıla göre sadece yüzde 7 düştüğünü, küf hastalığının da yüzde 10'luk ürün kaybına yol açtığını belirten sektör temsilcileri, bu durumun son 15 günde yüzde 100'e varan fiyat artışını açıklamaya yetmediğini belirtti. Sektör temsilcileri, "Soğan fiyatı normalde mart gibi depolarda ürün azaldığında yükselir. Şimdiden bu artışlar hiç normal değil. Ürün tarladan depoya girdi, yine stokçular iş başına geçti" dedi.

PAZARCILAR: 10 LİRAYI BULUR

İzmir'de kilosu geçen hafta 2.5 lira olan soğan, bu hafta 5 liradan satışa sunuldu. Toptancılar, ilkbahara yani yeni ürün çıkına kadar fiyat artışının devam edeceğini ileri sürerken, pazarcı esnafı da yılbaşına kadar soğanın fiyatının 10 lirayı bulacağını savundu. Geçen haftaya göre, soğanın fiyatının 2 katına çıktığını belirten Muhammed Cullas, bu artışın gelecek hafta da devam edeceğini öne sürdü. Cullas, "Haftaya soğanın fiyatı 7 lirayı bulur" dedi.

TEDBİR ALINSIN

Fesih Kubay ise Polatlı'dan aldıkları soğanın yarısının çürük çıktığını belirtti. Yılbaşına kalmadan soğanların tükenebileceğini savunan Kubay, kalan üründe de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kubay, "Benim tahminlerime göre soğanın kilosu yılbaşına kadar 10 lirayı bulacak. Çünkü taze soğan en erken mayısta çıkıyor. Kalan 5 aylık sürede devlet bir tedbir almazsa soğanın durumu çok sıkıntılı. Devlet ithalat kararı alıp dışarıdan soğan getirebilir" diye konuştu