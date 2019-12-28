Fiyatı ne kadar olacak? TOGG Ceo'su meraklıların gönlüne su serpti

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni topladı. İlk araç 2022'de banttan inecek. Büyük beğeni toplayan yerli oto 'doğuştan elektrikli'. 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. Araç 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

HAKLARI YÜZDE 100 TÜRKİYE'YE AİT

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yola çıkarken, fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan, en güncel halde küresel bir marka yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaş, ürün gamında 15 sene içinde 5 model olacağını vurgulayarak, "İlk 2 senede SUV'la başlayıp, akabinde 18 - 24 ay içinde C segment sedanımızı getireceğiz. Bu markanın isimlendirme sürecini önümüzdeki sene ortası tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

'HIZSEVERLER' KOLTUĞA YAPIŞIR

200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatif olacağını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti: "Aracımızı arkadan itişli veya çift motor dört çeker olarak düşündük. 200 beygirli aracımız ile 7.6 saniyede, 400 beygirli aracımız ile 4.8 saniyede aranızdaki hızseverleri resmen koltuğa yapıştıracağız. 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz."

"EN UYGUN ARAÇ OLACAK"

Otomobilin "en"lerine işaret eden Karakaş, "Segmentinde en uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. En geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak. Toplam sahip olma maliyetinde ise elektrikli araç olmanın verdiği avantaj ile en uygun araç olacak. 2022 yılında seri üretime başladığımızda bizim şirketimiz ödenmiş öz sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacak" dedi.