Haberler » Ekonomi » Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu - Ekonomi

Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu

Aydın'da en fazla tüketilen sebzeler arasında yer alan ve üreticilerin büyük bir umutla ektiği ıspanağın fiyatı 5 TL'den 1 TL'ye düşünce üretici perişan oldu.

21.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:39Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu
'da en fazla tüketilen sebzeler arasında yer alan ve üreticilerin büyük bir umutla ektiği ıspanağın fiyatı 5 TL'den 1 TL'ye düşünce üretici perişan oldu.

Bugüne kadar ıspanaktan zehirlenen hiç kimseyi görmediklerini ve 'daki zehirlenme olaylarının sebebinin ıspanakmış gibi gösterildiğini belirten ıspanak üreticileri "Sanki bazı şeyler bilinçli yapılıyor. Bir ile yüzlerce ton ıspanak heba oldu. Fiyatlar toplama maliyetini bile karşılamadığı için pek çok kişi ıspanağı tarlada bıraktı" diye konuştular.

Aydın Ovası'nda ıspanak ekili olan pek çok tarlanın çıkan haberlerden sonra ıspanak para etmediği için bozulduğunu belirten İncirliovalı ıspanak üreticilerinden Gülizar Gülcan, "En faydalı gıdalardan biri olmasına rağmen insanlar bir anda ıspanak tüketmeyi bıraktı. Kilogram fiyatı 3 liradan 1 liraya düşmesine rağmen pazarda ıspanak satılmaz oldu. Ben bugüne kadar ıspanak yediği için zehirlenen kimse görmedim. Bence bu bir oyundu, oyunu oynayanlar da başarılı oldu. Ancak tüm üreticiler zarar gördü" diye konuştu.

"Artık maliyeti karşılamaz"

'Ispanak zehirlenmesi' diye çıkan haberlerden önce ıspanağın kilosunun Aydın'da 3 TL'den satldığını haberler çıktıktan sonra fiyatı 1 TL'ye düşmesine rağmen satışların çok düştüğünü belirten Gülizar Gülcan, "Ispanak toplayan kadınlara günlük 70 TL yevmiye veriyoruz. Bir kişi günde yaklaşık 100 kg ıspanak toplar. Bunun pazarda satışı 1 liradan 100 lira olsa, 70 TL'si toplayıp ayıklamasına gittikten sonra, geri kalan 30 TL ile tarlayı mı sürelim, gübresini mi verelim. Pazara ürün mü hazırlayalım. Bence ıspanağa iftira atıldı. Olan üreticiye oldu" diyerek insanların sağlıkları için ıspanak tüketiminden vazgeçmemelerini istedi. - AYDIN

İstanbul, Aydınlı, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:21 İğne yaralanmasını önleyen kan alma tüpleri Türkiye’de
11:21 İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:18 Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir
11:18 Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor
11:15 Manisa'da seracılıkta büyük artış
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:24:50