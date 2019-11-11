Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Tekirdağ'da görülen ıspanaktan zehirlenme vakalarının ardından pazar esnafı olumsuz etkilenmişti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, yabani otların karışması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını açıklamasıyla vatandaşlar yeşil sebzeleri daha dikkatli seçmeye başladı. Daha dikkatli sebze ürünü seçen vatandaş fiyatların düşmesi ve denetimlerin sıklaşmasıyla ıspanak tüketimine yöneldi. İstanbul'da pazar esnafı ise geçen hafta çıkan haberlerden dolayı satışların düştüğünü kaydederken, bu hafta fiyatların düşmesi ve yetkililerin açıklamasıyla vatandaşın tekrar ıspanağa yöneldiğini belirtti. Yarı yarıya düşen ıspanak fiyatları da vatandaşın ıspanağa yönelimini etkileyen faktörlerden oldu.

"SATIŞLAR ARTMAYA BAŞLADI"

İstanbul'da ıspanağı çiğ halde yiyen pazar esnafı Kasım Ünal, "Geçen hafta çıkan haberlerden dolayı ıspanak satışları düşmüştü. Zehirlenme ıspanaktan değildi, vatandaşın ıspanağa güvenmesi lazım. Ispanağı vatandaş güvenle yiyebilir. Bu hafta fiyatlar düştü, satışlar artmaya başladı" dedi.

"VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETEBİLİR"

Pazarda konuyla ilgili açıklama yapan bir başka esnaf ise "Ispanağa talepler bu hafta arttı, fiyatlar düştü. Halde denetimler yüksek, vatandaşlar gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilir" dedi.

"SATIŞLAR BU HAFTA HAREKETLENDİ"

Pazarda esnaf Nedim Özkan da "Ispanakla ilgisi olmayan başka bir otun ıspanağa karıştırılmasından dolayı haberler çıktı. Geçen hafta satışlar düşmüştü. Bu hafta fiyatlar 3 liradan; 1 liraya, 50 kuruşa kadar düştü. Satışlar bu hafta hareketlendi" diye konuştu.