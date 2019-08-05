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Fiyattan önce kalite ve dayanıklılığı önemsiyoruz

Türkiye'deki tüketicilerin moda alışverişlerinde karar verme etkenlerinde kalite ve dayanıklılık ilk sırada, fiyat ve indirimlerin önünde yer alıyor.

05.08.2019 10:46 Fiyattan önce kalite ve dayanıklılığı önemsiyoruz

Tüketicilerin beklentilerini anlamak üzere Türkiye'deki 6 binin üzerinde kullanıcı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen araştırmaya katılanlar, alışverişlerinde şu kriterlere öncelik veriyorlar;

Kalite ve sağlamlık (%47)

Fiyat (%22)

İndirim (%13)

Trendler (%9)

Statü göstergesi markalar (%4)

Sürdürülebilir ve doğal materyaller (%3,5)

Tüketiciler moda alışverişlerinde daha çok Zara, Mango, H&M gibi erişilebilir fiyatlar sunan markalardan giyinmeyi tercih ederken (%64), pek meşhur olmayan butikler (%11,9) ve küçük yerel tasarımcılar (%11,8) geride kalıyor. Lüks ve üst düzey mağazaların (%7) yanı sıra moda alışverişlerini pazardan yapmayı tercih edenler (%3,5) son sırada yer alıyor.

Tüketicilerin güvendiği markalardan uzun süre kullanabilecekleri ürünler tercih ettiğine değinen GLAMI Türkiye İletişim ve Marka Müdürü Melike Huska, "Araştırmaya katılan neredeyse her iki kişiden biri kalite sağlamlığı tercih ederken fiyat ve indirimlere bakanların önünde yer alıyorlar. Bu sonuçlar dünyada da gözlenen hızlı tüketimden daha ağır tüketime geçiş trendine uyum sağladığımızı gösteriyor." dedi.


Türkiye, Mango, Güncel

Kaynak: Bültenler

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