Fiziksel engelli kardeşler hayırseverlerden yardım bekliyor

Kaynak: İHA

Fiziksel engelli kardeşler hayırseverlerden yardım bekliyorYALOVA - Yalova 'da doğuştan fiziksel engelli 2 kardeş hayırseverlerin yardımını bekliyor. Yalova'da doğuştan fiziksel engelli 11 yaşındaki Samet Efe ve 3 yaşındaki Sümeyye Ecran'ın sağlıklarına kavuşmaları için yapılacak ameliyatlar nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. İnşaat işçisi Güven Atmaca ve ev hanımı Mensure Atmaca, fiziksel engelli çocukları için Yalova Valiliği kanalıyla yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul 'daki özel bir hastanede 50 bin TL istenen ameliyat masraflarını karşılamak için herkesin desteğini istediklerini dile getiren baba Güven Atmaca, çocuklarının bugüne kadar çok sayıda ameliyat olduğunu ifade ederek, "Her babanın annenin yapacağı şeyleri bizde yük olarak değil bir anne baba olarak onu yapmak mecburiyetindeyiz. Onlar bizim için bir yük değil. Onlar bize bir mükafattır. Bizde elhamdülillah Müslümanız. Tevekkül etmişiz Allah'a. Tabii maddi imkansızlıklardan dolayı bu tür tedavileri yaptıramıyoruz. Böyle hayırsever insanlardan tabii devletimizin kurumları aracılığıyla yardım talebinde bulunmuşuz. Sayın Valimiz de sağolsun bize bu izni sağladı, onayladı. Bütün vatandaşlardan, halkımızdan Allah razı olsun, maddi ve manevi desteğini veren herkesten" diye konuştu. Anne Mensure Atmaca da herkesi yardıma davet ederek, "Bu yaşlarına kadar geçirmiş olduğumuz ameliyatlar tedavi sürelerince Samet'in en sondaki tedavi uygulamasında protez ile yürüyebileceğini söylediler. Bizde geçirmiş olduğu ameliyatlara göre proteze uygun hale getirilemedi. Şu anki yaptıracağımız doktorumuz proteze uygun hale getirilerek Samet'e protez takılarak inşallah yürüyebilmesini sağlamaktır. Biz de bunun için valiliğimizden onay aldık. Bir kampanya başlatıldı. İnşallah çocuklarımız için iyi olacak. Ameliyatlarını yaptırıp çocuklarımızın tedavilerini sürdürebilmek için mücadele ediyoruz. Yardım edenlerden ve edeceklerden Allah razı olsun. 15 bin lira Sümeyye'nin gireceği ameliyatlar için, 35 bin lira da Samet için talep edildi. Şu an Samet'in iki bacağından ameliyat olması gerekiyor. Dizinin açılıp proteze uygun hale getirilmesi gerekiyor. Şu an yapılacak işlem o. Sümeyye'nin de ilk öncelikle bir kalçası yapılacak, yerine takılacak. Şu an yapacağımız ameliyatlar bu ikisi" dedi. Evde eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Samet Atmaca da bir an önce ameliyat olup yürümek istediğini ve yürümenin en büyük hayali olduğunu kaydetti.