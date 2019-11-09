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fizy İstanbul Müzik Haftası devam ediyor

fizy İstanbul Müzik Haftası, pop müziğinin önde gelen sanatçılarını ağırladı.

09.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:00fizy İstanbul Müzik Haftası devam ediyor
fizy Müzik Haftası, pop müziğinin önde gelen sanatçılarını ağırladı.
fizy'den yapılan açıklamaya göre, dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliği ile hayata geçen müzik haftasında pop müziğin öne çıkan isimleri sahnedeydi.
Türk pop müziğinin en güçlü seslerine ayrılan gün, eski Bando grubundan tanınan Eda Baba ile başladı. Ardından sevilen şarkılara yaptığı farklı düzenlemeler ve akapella videolarıyla YouTube'ta tanınan Ekin Beril sahne aldı. Beril'in ardından "Akşam Güneşi" isimli şarkısıyla ses getiren Gökcan Sanlıman müzikseverlerle buluştu. Festivalin en genç isimlerinden olan Sena Şener'e festival katılımcıları da eşlik etti.
Kalben "Çakmak" şarkısı ile sahneye çıktı. Gökhan Türkmen ise "Dene", "Taş", "Yan Sen" ve en sevilen hitlerinden "Lafügüzaf"ı seslendirerek sevenleriyle buluştu.
Festivalin bir diğer heyecanla beklenen ismi maNga ise, en sevilen şarkısı "Bir Kadın Çizeceksin" ile festival seyircisinin coşkusunu en üst seviyeye taşıdı. Grup, "Dünyanın Sonuna Doğmuşum", "Yine Yeni Yeniden", "Dursun Zaman", "Cevapsız Sorular" şarkılarıyla müzikseverlere özel bir konser yaşattı.
Volkswagen Arena'daki müzik maratonunun ikinci gecesinde sahne alan Kenan Doğulu oldu. Sanatçı, "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla sahneye çıktı ve "Yaparım Bilirsin", "Sımsıkı Sıkı Sıkı", "Hiç Bana Sordun mu", "Kandırdım" ve "Ben Güzelden Anlarım" gibi unutulmaz şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
Gecenin sürprizi ise Kenan Doğulu'nun maNga'nın solisti Ferman Akgül ile yaptığı düet oldu. "Çakkıdı" şarkısını seslendiren ikili, seyirciye hiç beklemediği bir sürpriz yapmış oldu. Türkiye'de pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Kenan Doğulu, sahne şovu ve yorumuyla festival katılımcılarının hafızalarına kazınacak bir performansla güne imzasını attı.
Festivalin son günü 9 Kasım Cumartesi, rock ve metal müziğin duayenleri sahnede olacak. Pilli Bebek'le başlayacak gün, Moğollar, Norm Ender, Pentagram'ın ardından Teoman ile son bulacak. Konserlerin ardından Volkswagen Arena'da DJ Nikki Wild ve Shantel, Kadıköy Sahne'de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90'lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.
9 Kasım Cumartesi konserlerin hemen öncesinde heavy metal müziğin duayen ismi Pentagram'la gazeteci Sinem Vural, "Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni" başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Etkinlik saat 15.30'da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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