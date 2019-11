fizy İstanbul Müzik Haftası sona erdi

fizy İstanbul Müzik Haftası, müziğin sevilen isimlerinin etkileyici performanslarıyla sona erdi.fizy'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 bini aşkın müziksevere unutulmaz anlar yaşatan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl genç yeteneklere programında yer verirken, efsane isimleri de sevenleriyle buluşturdu.Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliği ile hayata geçen müzik haftasının son gününde rock ve metal müziğin en güçlü yorumcuları seyirciyle buluştu.Festivalin son günü, Ankaralı alternatif rock müziğin önemli gruplarından "Olsun" şarkısıyla bilinen Pilli Bebek'in performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Anadolu rockın en güçlü temsilcilerinden Moğollar, "Geri Sayım", "Selvi Boylum" ve "Resimdeki Gözyaşları" gibi sevilen şarkılarını seyirciyle birlikte seslendirdi.2006 yılında yıldızı parlayan ve son şarkılarıyla beğeni toplayan Norm Ender, sevenlerinin de eşlik ettiği "Mekanın Sahibi", "Deli" ve "Benim Stilim" şarkılarını seslendirdi.Yakın zamanda annesini kaybettiği için festivale katılamayacağını açıklayan Haluk Levent, Twitter'daki paylaşımının ardından sahnedeydi. Levent, "Birkaç gün önce annemi yitirdim. Benim için buraya bilet alıp gelen insanlar için en azından şu an, eğlenmeye eğlendirmeye psikolojik olarak hazır olmadığımı hissettim. Size saygımdan dolayı grup arkadaşlarımla gelip sadece iyi akşamlar dilemek istedim. Lütfen beni bağışlayın." ifadelerini kullandı.Türkiye'deki heavy metal müziğin en başarılı ismi Pentagram, "Bu Alem", "No One" ve "Şeytan" gibi şarkılarını seslendirdi.Günün son konseri ise "On Yedi", "Gemiler" ve "Gönülçelen" gibi nice şarkısıyla anılarda yer eden Teoman'a aitti. Sanatçı, "Duş", "Uykusuz Her Gece", "Renkli Rüyalar Oteli" ve "İstanbul'da Sonbahar" gibi en sevilen şarkılarını seslendirerek geceye ve fizy İstanbul Müzik Haftası'na yakışır bir finale imza attı.Konserlerin ardından müzikseverler, Volkswagen Arena'da DJ Nikki Wild ve Shantel ile, Kadıköy Sahne'de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90'lar Türkçe Pop Party ile eğlenceye devam etti.Pentagram ile heavy metale bir bakışKonserlerin hemen öncesinde heavy metal müziğin duayen grubu Pentagram'la gazeteci Sinem Vural, "Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni" başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi.1990 yılında yayınladıkları ilk albümü vapurda sattıklarını söyleyen grup, 2020'de çıkacak olan yeni albümün müjdesini verdi.Ekipten Ogün Sanlısoy, "Bugünlerde kimse birbirinin kıyafetini ilginç bulmuyor. Siyah tişörtlü metalci adamlar, hep uzak durulması gerekenlerdi. Biz müzikle iyi bir şeyler yapmaya çalışırken hep yalnızdık. Her türlü zorluğa rağmen aşkla yaptık. Bu yüzden de fazla bağlandık." ifadelerini kullandı.Dönemin yokluğu içindeki uğraşın onları bugüne getirdiğini belirten Hakan Utangaç ise zamanında bütün yapım şirketlerini gezdiklerini ve ret cevabı aldıklarını aktardı.