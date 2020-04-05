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fizy ve TV+ konserlerinin konuğu Feride Hilal Akın

Turkcell, Türkiye'nin en iyi seslerini fizy ve TV+ üzerinden sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

05.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:58
fizy ve TV+ konserlerinin konuğu Feride Hilal Akın
Turkcell, Türkiye 'nin en iyi seslerini fizy ve TV+ üzerinden sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. #EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu yükselen yıldızlardan Feride Hilal Akın olacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, #EvdeHayatVar projeleriyle evdeki yaşama değer katmaya devam ediyor.
Türkiye'nin son dönemde öne çıkan isimleri #EvdeHayatVar konserleri sayesinde her akşam hayranlarıyla buluşuyor. fizy ve TV+ uygulamaları üzerinden yayınlanan performanslar ünlü isimlerin evlerinden gerçekleşiyor ve yüz binlerce müziksever keyifli anlar yaşıyor.
Can Ozan, Tepki, Simge, Ersay Üner, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı performans serisi bu akşam 21.30'da Feride Hilal Akın ile devam edecek. Akın'dan sonra ise Deeperise, Emircan İğrek ve Gripin #EvdeHayatVar konserleriyle evlere konuk olacak.
Sosyal medya üzerinden söylediği şarkılarla beğeni toplayan Feride Hilal Akın kısa sürede tüm listelerde de ilk sıralara yerleşti. Enbe Orkestrası ile imza attığı "Bilir Mi?" YouTube'da en çok izlenen videolar arasına giren Akın, "Gizli Aşk", "Şehrin Yolu", "Yok Yok" ve "Kim" şarkılarıyla son dönemin en iyi seslerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, TV, Ekonomi
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