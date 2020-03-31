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fizy ve TV+ milyonlarca eve müzikle hayat katıyor

Turkcell, ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları konser dizisine fizy ve TV+ uygulamalarından canlı yayımlanacak Simge konseri ile devam edileceğini duyurdu.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
fizy ve TV+ milyonlarca eve müzikle hayat katıyor
Turkcell, ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları konser dizisine fizy ve TV+ uygulamalarından canlı yayımlanacak Simge konseri ile devam edileceğini duyurdu.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital operatör, #EvdeHayatVar çağrısıyla uyumlu şekilde herkesin iyi zaman geçirmesi için seçenekler sunmaya devam ediyor. fizy ve TV+ her akşam ünlü sanatçıların evlerinden verdikleri konserleri yayınlamaya devam ediyor.
Can Ozan ve Tepki gibi yeni dönemin öne çıkan isimlerinin yer aldığı performans serisi bu akşam 21.30'da Simge ile devam edecek. Konserler fizy ve TV+ uygulamalarında izlenebilecek.
"Hayatı evlere getirmeye devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılarımızın evde geçirdiği zamanları daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital platformlarımızda birbirinden faydalı ve eğlenceli içerikler sunmaya devam ediyoruz. Şimdi de fizy ve TV+ ile ile #EvdeHayatVar kampanyamız kapsamında, ülkemizin değerli müzisyenlerini evlerinden verecekleri canlı konserler ile milyonlarla buluşturuyoruz. Hayatı evlere getirmeye devam edecek ve güzel vakit geçirmek isteyen herkese unutamayacakları anlar yaşatacak. Bu dönemi birbirimize kalben sarılarak hep birlikte aşmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Simge Sağın, TV, Güncel
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