Fkö'den "Filistin'in Bağımsızlığını Somutlaştırın" Çağrısı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:40



15 Kasım 2018 Perşembe 11:40

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, uluslararası topluma "Filistin'in bağımsızlığını somutlaştırma ve İsrail işgaline son verme" çağrısında bulundu.Ureykat, Filistin devletinin 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Filistin dünyadan hala 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini somutlaştırarak bağımsızlık bildirisini hayata geçirmesini, bu bağlamda siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmesini ve mülteciler sorununa adil çözüm bulmasını bekliyor." ifadesini kullandı. .Tüm tutukluların acilen serbest bırakılması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik tarihi zulmü yerine siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmeye zorlanmasını isteyen Ureykat, işgal güçlerinin ve savaş suçlularının işledikleri tüm ihlallerin hesabının sorulacağını vurguladı.Ureykat ayırca Filistin yönetiminin en kısa sürede Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü bitirme ve bağımsızlığını gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduğunu dünyaya ilan etmişti.