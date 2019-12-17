Haberler » Güncel » FKÖ üyesinden, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasına tepki - Haber

FKÖ üyesinden, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasına tepki

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, Brezilya'nın İsrail Ticari Temsilciliğini Kudüs'te açmasını, "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirdi.

17.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:00FKÖ üyesinden, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasına tepki
FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, 'nın Ticari Temsilciliğini 'te açmasını, "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirdi.
Aşravi, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu sorumsuz ve yasa dışı siyasetinin, bölgeyi daha fazla şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini belirtti.
Brezilya'nın ticari temsilciliğini Kudüs'te açmasının provokatif bir eylem olduğuna ve bölgede tehdit oluşturduğuna işaret eden Aşravi, Brezilya'nın bu "ahlaksız" davranışıyla, dünya düzenini zayıflatma ve uluslararası hukuku ihlal etme temeli üzerine kurulu popülist, faşist ve ırkçı mantığı izleyen güçlerle aynı safta yer aldığını vurguladı.
Aşravi, Arap ve Müslüman ülkelerden, Brezilya ile ilişkilerini kesmelerini isterken, uluslararası topluma da bu tür yasa dışı uygulamaları engelleme ve vakit geç olmadan barış ve istikrar fırsatının korunması için acil müdahale etme çağrısında bulundu.
"Büyükelçilik de Kudüs'e taşınacak"
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, milletvekili Eduardo Bolsonaro pazar günü İsrail'deki ticari temsilciliğini Kudüs'te açmıştı. Milletvekili Eduardo açılış sırasında, Brezilya'nın büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bu gelişme, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.
ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini 16 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.
Brezilya'dan önce bu yıl martta Macaristan, eylülde de Honduras Batı Kudüs'te ticari temsilcilik açmıştı.
Filistin hükümeti başta olmak üzere pek çok Arap ve Müslüman ülke, İsrail büyükelçilikleri ile ticari ofislerin işgal altındaki Kudüs'te açılmasına tepki gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00 Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı - Haber
00:54 "İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Haber
00:52 Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Haber
00:50 ABD Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor" - Haber
00:43 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 01:09:20