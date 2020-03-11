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Flamengo, Barcelona Sporting Club Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Copa Libertadores grup aşamaları ikinci turunda Barcelona Sporting Club ile karşılaşacak Flamengo'da maçın hazırlıklarını tamamladı. Brezilya ekibi Rio De Janeiro'da maçtan önceki son antremanını yaptı.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Copa Libertadores grup aşamaları ikinci turunda Barcelona Sporting Club ile karşılaşacak Flamengo'da maçın hazırlıklarını tamamladı. Brezilya ekibi Rio de Janeiro'da maçtan önceki son antremanını yaptı. Flamengo, Barcelona Sporting Club Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Barcelona, Brezilya, Spor

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