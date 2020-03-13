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Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı

El Clasico'yu izlemek için 1 Mart'ta İspanya'ya giden Brezilya ekibi Flamengo'nun başkan yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'un da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

13.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:39

Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Semptomların bir kısmı oluşan ve bunun üzerine Rio de Janeiro'daki Hospital Santa Luzia'da teste tabi tutulan Mattos'ta koronavirüs tespit edildi.

EL CLASICO'YU İZLEDİ, KORONAVİRÜS BULAŞTI

Mattos'un 1 Mart'ta oynanan Real Madrid - Barcelona maçında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in özel davetlisi olduğu ve maçı seyrettikten sonra Brezilya 'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlerde; Mattos'un virüsü İspanya 'da kaptığı belirtildi.

İspanya'da şu ana kadar açıklanan 2200'ün üzerinde koronavirüs vakası olurken, Real Madrid basketbol takımından Trey Thompkins'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından kulüp testleri karantina altına alınmıştı.

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Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Etiketler : Brezilya, İspanya, Gomes, Spor

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