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Flamengo'dan Arda Turan açıklaması: Transferiyle ilgili bir şey yok

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili Marcos Braz'dan resmi açıklama geldi.

01.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:18

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı

FILIPE LUIS İÇİN O İDDİA

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

Flamengo'dan Arda Turan açıklaması: Transferiyle ilgili bir şey yok

Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SAKARYALI HATUN:Arda, uçamayan kartal,a gitsin bence... :))
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2 8
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FENERBAHÇE:medyası yıllardır ardanın üstüne oynuyor emrenin volkanın yaptıklarına hiç bir şey demeyenler ardanın çok daha basit şeylerini sürekli gündemde tutup futbola konsantre olmasını engellediler berkay diye bir adam da arda üzerinden kendi reklamını yaptı allah aşkına berkayı o tartışmadan önce kim tanıyordu
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ARDA:gibi yıldız türkiyeye bir daha gelmez böyle bir efsaneyi milli takımda çok az kullanabildi galatasaray yönetimi zaten nasıl görevde kalıyor anlamıyorum fatih terimin üstüne söz söyleyecek biri galatasarayda kabul edilemez
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ERKİN:Kim yildiz kim efsane??????????????
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Spor

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