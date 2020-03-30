Flamengo'dan Koronavirüse Karşı Savaşa Destek
Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo, tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı efsane stadyumu Maracanã'nın yanı sıra kapalı sahası ve geri kalan tüm antreman tesislerini, hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ve Rio hükümetinin kullanımına bıraktı.
30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
Brezilya 'nın köklü ekiplerinden Flamengo, tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı efsane stadyumu Maracanã'nın yanı sıra kapalı sahası ve geri kalan tüm antreman tesislerini, hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ve Rio hükümetinin kullanımına bıraktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dugout