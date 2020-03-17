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Flamengo, Portuguesa'yı İki Golle Geçiyor

Flamengo, Portuguesa'da Maicon Douglas'ın attığı golde 1-0 geriye düştüğü maçta Marcos Eduardo Costa'nın kendi kalesine attığı gol ve Giorgian de Arrascaeta'nın uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup ediyor.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Flamengo, Portuguesa'da Maicon Douglas'ın attığı golde 1-0 geriye düştüğü maçta Marcos Eduardo Costa'nın kendi kalesine attığı gol ve Giorgian de Arrascaeta'nın uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup ediyor. Flamengo, Portuguesa'yı İki Golle Geçiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Maicon Pereria Roque, Eduardo, Spor

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