Flamingo nüfusu iki kat arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki flamingo tür izleme projesi kapsamında, 2017 yılında 11 bin 79, geçen yıl 12 bin 746, bu yıl ise 20 bin 381 flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığı tespit edildi.Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye 'de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütülüyor.Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan, aynı zamanda 1. Derecede Doğal Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı (ÖDA), Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne sahip Tuz Gölü'nde her yıl yapılan tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonları araştırılıyor. Arazi çalışmalarında doğrudan gözlem, uçak, dürbün, teleskop, tele objektif gibi çeşitli araçlarla gözlemler gerçekleştiriliyor.- 20 bin 381 flamingo yumurtadan çıktıFlamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Bakanlık tarafından yapılan "Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında, 2016 yılında 9 bin 564, 2017'de 11 bin 79 flamingo yavrusu tespit edildi. Geçen yıl mayıs ve haziran aylarında yapılan arazi çalışmalarında ise 12 bin 746 yavru tespit edilirken, bu yıl bu sayının yaklaşık iki kat artış göstererek 20 bin 381'e yükseldiği görüldü. Çalışmalar sonucu gölde barınan flamingo sayısının her yıl düzenli olarak arttığı belirlendi.Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir oluyor. Sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor.Öte yandan, "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerinin Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında flamingoların üreme alanlarında gözlemler ve arazi çalışmaları yıl içinde devam ediyor.