Flamingolar kışı geçirmek için Hersek'e geldi

Her yıl kışı geçirmek için Yalova 'nın Altınova bölgesinde bulunan Hersek lagününe gelen flamingolar bu yıl sayıları artarak bölgeye ulaştı. Sayıları 500'ün üzerine çıkan kuşlar gölü turuncuya boyadı..Göçmen kuş olarak bilinen flamingolar kış aylarını geçirecekleri koruma altındaki Hersek lagününe geldi. Yaz aylarını başka bölgelerde geçiren ve üredikten sonra buraya dönen flamingolar lagünü adeta turuncu beyaz renklere boyadı. Geçen yıla nazaran bu sene sayılarında bir artış gözlenen flamningoların sayısının 500'ü geçtiği belirtildi. Kuş türlerinin artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Bu sene flamingolar erken geldiler. Burada çoğalacaklar. Şu anda buradaki flamingo sayısı 500'leri buldu. Bu yıl sayıları artacak ve bölgemiz açısından rekor kıracak diye bekliyoruz. Hersek lagünündeki kuş sayısı da her geçen gün artıyor. En son burasının 220 kuş türüne ev sahipliğini tespit ettik. Bu da bizim için son derece önemli bir gelişme. Her geçen gün kuş türlerinin artması, bölgemizin ve Hersek lagününün iyi korunduğunu da gösteriyor. Biz bu alana kuş oteli diyoruz. Kuşların büyük bölümü burada yavrulama yapmıyor, ancak dinleniyor ve yiyip içip gidiyorlar. En son 2 kuş türü daha tespit edildi. Bunlar hasar sumrusu ve küçük martı diye geçiyor. 2004 yılına kadar burası avcılık yapılan bir alandı. O yıldan sonra korumaya alındı ve bir süre sonra da doğal sit alanı ilan edildi. 2014 yılında burası korumaya alındığında 104 olan tür sayısı bugün 220'lere kadar çıktı. Flamingolar da bu türlerden birisi. Onları da haziran ayına kadar burada ağırlamaya devam edeceğiz. Bölgeye kurulan 2 gözlem kulesi ile de öğrencilerimize ve bu alanı ziyaret edenlere kuş türlerini izleme imkanı da veriyoruz. Burada ki kuş türleri hakkında da bilgilendiriyoruz" dedi.Flamingolar 2020 Haziran ayına kadar Hersek lagününde beslenecek ve kış aylarını burada geçirdikten sonra üremek için başka bölgelere göç edecek.(İHA)