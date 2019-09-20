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Flamingolardan arşiv görüntüler
20.09.2019 11:54
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Kaynak: DHA
Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi
Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde
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"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbaratçısı öldürüldü
Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik
Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı, sunucunun mimikleri dikkat çekti
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Spor mustafa cengiz açıklamalarda bulundu
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