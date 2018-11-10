Flanel Kumaş Nedir?

Flanel kumaş, pamuktan üretilen bir kumaş türüdür. Dolayısıyla kullanımı da rahat ve sağlıklıdır. Nemi emme ve nefes alma özelliklerine sahiptir. Flanel kumaşların yüzeyi pürüzlü olabilir. Bu sayede özellikle giysilerde kullanıldığında kaymaz ve tok durur. Yapısı sayesinde oldukça sıcak tutar ve yumuşaktır. İnce ip kalitesi sayesinde hafiftir. Flanel sıklıkla giysilerde kullanılsa da kullanım artıları sayesinde dekorasyonda da kendine yer bulan kumaşlardan biridir.Flanelin dekorasyonda kullanımıFlanel, sağlıklı bir kumaş olduğundan dolayı en sık nevresimlerde kullanılır. Dokunuşu ve hava geçirgenliği sayesinde çok rahat bir uyku sağlar. Özellikle uyku esnasında sürekli hareket edip üstlerini açan minikler için flanel kumaştan yapılmış ürünler seçilirse, kaymazlık özelliği sayesinde daha sağlıklı uyku sağlanabilir. Sıklıkla ekose deseniyle kombinlenerek kullanılan flanel, çok yönlü olmasıyla da bilinir. Flanel kumaştan yapılan battaniye ve yatak örtüleri de kaymamaları, sıcak tutmaları ve verilen formu korumaları gibi özellikleri sebebiyle tercih edilirler.Flanel kumaş, koltuk ve kanepe kaplamalarında da, düz veya kareli desen alternatifleriyle sıklıkla kullanılır. Düz ve parlak renklerden seçilen flanel kaplamalar, modern ve sofistike bir tarz yaratır.Aksesuarlarda flanel kumaş farkıFlanelle neredeyse özdeşleşen desen olan ekose, özellikle country dekorasyona sahip evlere çok yakışır, genel dekorasyonu kusursuzca tamamlar. Flanel kumaşla hayata geçirilebilecek aksesuar alternatifleri sınırsızdır. Kenarları şık işlenmiş ekose veya sevilen farklı bir desenden flanel kumaş ile çok şık Amerikan servisleri veya peçeteler hazırlanabilir. Mumlukların çevresine sarılarak bir parça doğal iple bağlanan ekose flanel, evlere sonbahar havasını taşır. Yılbaşının renklerine yakın ekose flanel kumaşlardan hazırlanan süs ve çelenkler ise özel günleri renklendirmek için birebirdir.Flanel kumaşın bir başka dekoratif kullanım alanı ise yastık ve kırlentlerdir. Açık renkli flanel yastık ve kırlentleri yaz aylarında, koyu ve sıcak renkli olanlarını ise kış aylarında kullanarak ev dekorasyonunuza hem kumaş açısından sağlıklı hem de mevsime uygun göz alıcı bir dokunuş katabilirsiniz.Flanelin lüks dokusuFlanel kumaşlar kimi zaman kadife ile birleştirilerek dokunduğunda zarif ve lüks bir dokunuş ortaya çıkarırlar. Bu tarz özel battaniyeler hem uzun süreli kullanımları hem de sıcak tutma özellikleriyle fiyatlarını hak eden ürünlerdir. Hem oturma hem sırt dayama bölgesi kumaş kaplı sandalyelerde de flanel kumaş rahatça kullanılabilir. Dekorasyona özel üretilen jakarlı ve daha tok dokumalı flanel kumaş cinsleri ile evinize farklı dokular katmanız mümkün.