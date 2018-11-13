Son Dakika! Lastik-İş Sendika Başkanı Karacan, Silahlı Saldırıya Uğradı

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı. Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi de saldırı sonucu yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı.Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve yaralanan kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan

Yaralılar hastaneye böyle getirildi;

Abdullah Karacan