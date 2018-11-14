14 Kasım 2018, 16:24
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Atatürk Anıtına Baltayla Saldıran Kadın Serbest Bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına baltayla saldıran daha sonra da baltasını çarşafının içine saklayarak kaçan Çiğdem B., sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ATATÜRK ANITINA BALTAYLA SALDIRMIŞTI

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir Çiğdem B, üzerinde taşıdığı baltalayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurmuştu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaşmıştı.

ANITA BİR DE YAZI YAZMIŞTI

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülenmişti.Kadının bıraktığı notta, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet' ortaya çıkmıştı.

POLİS BALTAYLA YAKALAMIŞTI

Saldırının ardından Tekirdağ polisi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4. Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli ve 30 yaşındaki Çiğdem B. olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk,Çorlu,DHA,Tekirdağ
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:24



YORUMLAR (97)
CHEROKEE: Mustafa Kemali beyinden, düşünceden , fikirlerden nasıl sileceksiniz? Saldırın bakalım nankör pislikler. . . Üstelik kimse Atatürke ilah falan demiyor, kendiniz uyduruyorsunuz. . . ne derseniz deyin bu devleti o kurdu. . . Bu kapak olsun size
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CEVDET: İŞİD kafalıların saldırıları hız kesmiyor.
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MERACİ83: Bu nasıl adalet arkadaş ya anlamak mümkün olmuyor artık.Bu özürlü kadın daha ne yapsaydı da tutuklansaydı bilinmez.Vah hukuk vah!
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TURGAY: Merak ettim, neden serbest bırakıldı.
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1903: O kafadakini çıkar az beynine oksijen gitsin. Böyle cahil insanlar yüzünden güzel ülkemiz ne hale geldi. . Allah bildiği gibi yapsın !
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