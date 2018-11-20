Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den İstifa Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gündemle ilgili açıklamalar yaptı. "Hayatımın en zor basın toplantısını yapıyorum." diye konuşan Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettiğini duyurdu.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARINI VERİYORUM"

"Burada konuşmak gerçekten zor. Kelimeler boğazınıza düğümleniyor. Gecikmiş de olsa böyle bir toplantıyı yapıp bizden Mersin adına beklentisi olanların gönlüne su serpmek istiyorum. Hayatımın en zor kararını veriyor ve elli yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Aldığımız bu kararın başta bizlere, Mersinimize, tüm ülkemize ve bizden hizmet bekleyenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu arada özellikle bugüne kadar bize destek veren, gönül veren, Mersin'i düşünen, bizimle yola çıkan tüm arkadaşlarımızdan bir istirhamım olacak. Zor bir süreç. Sakin olalım, tahriklere kapılmayalım. Biz Mersin gibi demografik yapısı karmaşık, kozmopolit bir kentte insanları bütünleştirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu süreci kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz şekilde sürdürelim."

Burhanettin Kocamaz ve Bahçeli

KOCAMAZ, ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Aday olarak gösterilmemesinin ardından Kocamaz'ın İYİ Parti ile görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

İSTİFA EDEN BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

27 Ocak 1955 Nacarlı, Tarsus doğumludur. Eski Tarsus Belediyesi ve mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Belediyeler Birliği başkanıdır. 1977 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olarak kimya öğretmeni olan Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde MHP'den aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı oldu.