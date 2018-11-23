Ogenyi Onazi, Antrenmanda Boynunda Sakatlandı ve Hastaneye Kaldırıldı!

Süper Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, zorlu maç için yapılan antrenmanda üzücü bir sakatlık yaşandı. Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı.

BOYNUNDA VE KABURGASINDA CİDDİ SORUN OLABİLİR

Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi, tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR'ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.