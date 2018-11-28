28 Kasım 2018, 11:28
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İçişleri Bakanlığı: Muş Malazgirt Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Muş Malazgirt  Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit  edildi. Diğer terörist ise,  "Terörden Arananlar Listesi"nde  300 bin TL ödülle  "Gri Kategori"de yer alan  sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş  olduğu  belirlendi. Muş,İçişleri Bakanlığı,Malazgirt
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:28