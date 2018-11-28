İçişleri Bakanlığı
: Muş Malazgirt
Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum
Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş
olduğu belirlendi.
Muş,İçişleri Bakanlığı,Malazgirt
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:28