Son Dakika! Edirne'deki Selde Kaybolan 78 Yaşındaki Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YAN YATTI

Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazı araçların da su içinde kaldığı görüldü.

HASTANENİN ACİL BÖLÜMÜNÜ SU BASTI

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

YAŞLI BİR ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.