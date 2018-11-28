28 Kasım 2018, 16:28
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Son Dakika! Edirne'deki Selde Kaybolan 78 Yaşındaki Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Son dakika! Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YAN YATTI

Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazı araçların da su içinde kaldığı görüldü.

HASTANENİN ACİL BÖLÜMÜNÜ SU BASTI

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

YAŞLI BİR ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Edirne'nin Oğulpaşa Köyü'nde selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28



YORUMLAR (10)
KUL: Allah
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BAYBURTLU HASAN AĞA NIN OĞLU TOLGA: Ulan SSSSSS Yüce AlLAH ın ismi yazılırken BÜyük Harfle yazılır Sen küçük harfle yazmışsın BAri bu şekil de Yüce Yaratanı ağzına alma. Sen var işine bak.
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MEHMET SARI: Bu medya mensupları edebiyattan yoksun , uysun uymasın krişe manşetler kullanıyor kendilerinin uygun manşeti atacak naharetleri yok yılların gazetecileri bile ne sporda ne sosyal paylaşımda manşet atmayı beceremiyorlar zaten zamanın ünv. mezunllarının çoğu coğrafya matematik bilmiyor, hayırlısı diyelim. . .
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SSSSSS: allah rahmet eylesin
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