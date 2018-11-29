Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır son olarak 28 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Inter'i 1-0 yendiği maçı yönetmişti. Mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.
MAÇ PAZAR GÜNÜ
İki takım, Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
CUMA
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
PAZAR
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Kasım 2018 Perşembe 11:06