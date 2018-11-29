29 Kasım 2018, 11:06
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Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 14'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır son olarak 28 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Inter'i 1-0 yendiği maçı yönetmişti. Mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

İki takım, Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

CUMA

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

PAZAR

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

PAZARTESİ

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Kasım 2018 Perşembe 11:06



YORUMLAR (24)
TÜPCÜNÜN KARGASİ: Hele bir mac oynansinda sonra ötün karga sürüsü bize yapilanlar size yapilsa ne yapacaktiniz merak ediyorum
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DURMAGİT: Her iki güzide takıma da geçmiş olsun.
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CÜNEYT ÇAKIR GS NİN KUKLASIDIR: Örneğin; Mustafa Öğretmenoglu diye genç hakem var onumverin maça , Cüneyt Çakır adlı tetikçiyi vereceğinize. en büyük kartal.
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SERO: Maç 8taşın. . Oynamaya bile gerek yok.
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SARI NURİ: taraftar baskısına gelemiyor. bu maçı bjk alır. tff bjk nin üst sıralara çıkması için uğraşıyor. ankaragücünün penaltısını vermediler . golünü iptal ettiler
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